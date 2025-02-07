В ДТП в Вадском округе 7 февраля погиб директор перевозского колледжа

В ДТП в Вадском округе Нижегородской области 7 февраля погибли директор Перевозского строительного колледжа Дмитрий Галочкин и его первый заместитель Юлия Ананьина. Об этом представители колледжа сообщили на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран директор Перевозского строительного колледжа Дмитрий Галочкин

Фото: Перевозский строительный колледж директор Перевозского строительного колледжа Дмитрий Галочкин

Фото: Перевозский строительный колледж

Дмитрий Галочкин начал работать в колледже с 2008 года. 23 января 2019 года стал его директором. Юлия Ананьина пришла на работу в учреждение сразу после его окончания в 1996 году. С 2019 года назначена первым заместителем директора.

В госинспекции труда добавили, что руководитель колледжа на момент происшествия был в отпуске. Еще один погибший в ДТП — 34-летний ведущий специалист службы безопасности ООО «ННПП». Инспекция устанавливает обстоятельства несчастного случая и его возможную связь с производством.

Галина Шамберина