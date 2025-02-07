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Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области 7 февраля

В результате ДТП на 27 км автодороги «Криуша — ВАД — Бутурлино — Толба» в Нижегородской области утром 7 февраля погибли три человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

По предварительным данным, водитель автомобиля Range Rover выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Duster. В результате аварии погибли водитель и пассажирка первого автомобиля и водитель Renault. Больше пассажиров в обоих автомобилях не было.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия.

Галина Шамберина

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