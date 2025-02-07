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Коммерсантъ FM
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В Гданьске освистали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в польский город Гданьск на выездное заседание ЕК. В то же время у здания Центра европейской солидарности, где было запланировано заседание, собрались несколько тысяч протестующих против «зеленого курса» ЕС.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Когда к зданию подъехал автомобильный кортеж делегации Еврокомиссии, протестующие начали свистеть, бить в барабаны и кричать «Прочь, Урсула!», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Акция протеста в Гданьске проходит против мер ЕС по ужесточению экологических норм в сельском хозяйстве. Как заявляют лидеры протеста, климатическая политика привела к закрытию многих компаний в Польше и к сокращению рабочих мест.

С 1 января Варшава начала председательствовать в Евросоюзе. Приоритет польского председательства — безопасность во всех ее возможных измерениях на фоне заявлений президента США Дональда Трампа.

Подробности — в материале «Ъ» «У Польши дел невпроворот».

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