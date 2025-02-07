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Управляющей гостиницей в Ижевске избрали меру пресечения по делу о проституции

Первомайский райсуд Ижевска избрал меру пресечения управляющей гостиницей, обвиняемой в организации занятия проституцией (ст. 241 УК РФ, до 5 лет лишения свободы). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, ей назначили запрет определенных действий. Обвиняемая согласилась с ходатайством следователя.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, следствие считает, что с августа 2024-го по февраль 2025 года 42-летняя фигурантка совместно с тремя работницами гостиницы, которые являлись администраторами, регулярно предоставляли помещения хостела другим лицам для занятия проституцией.

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