Управляющей гостиницей в Ижевске избрали меру пресечения по делу о проституции

Первомайский райсуд Ижевска избрал меру пресечения управляющей гостиницей, обвиняемой в организации занятия проституцией (ст. 241 УК РФ, до 5 лет лишения свободы). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, ей назначили запрет определенных действий. Обвиняемая согласилась с ходатайством следователя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, следствие считает, что с августа 2024-го по февраль 2025 года 42-летняя фигурантка совместно с тремя работницами гостиницы, которые являлись администраторами, регулярно предоставляли помещения хостела другим лицам для занятия проституцией.