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В Ростовской области уволили инспекторов ДПС, вымогавших взятку у участника СВО

Инспекторы ДПС, вымогавшие взятки у участника СВО, уволены по отрицательным основаниям. Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для дальнейшей юридической оценки, сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

После проведения служебной проверки установлено, что ночью 25 января два инспектора дорожно-патрульной службы в ходе несения службы на пр. Буденновский в Ростове потребовали и получили незаконное денежное вознаграждение в размере 25 тыс. руб. за непривлечение к ответственности водителя автомобиля, не зарегистрированного в установленном порядке.

«Инспекторы ДПС, виновные в вымогательстве взятки от участника СВО понесут заслуженное наказание. Справедливость восстановлена», — подчеркнул врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Ева Китаева

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