Председателя татарстанского отделения партии «Яблоко» оштрафовали на 250 тыс. руб.

Задержанного председателя татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслана Зинатуллина решением Вахитовского районного оштрафовали на 250 тыс. руб. Об этом сообщили в Telegram-канале партии.

Штраф назначен по статье 20.2 ч. 8 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия).

Заместитель председателя татарстанского отделения «Яблоко» Гульназ Равилова рассказала «Ъ Волга-Урал», что основанием для доставки в суд Руслана Зинатуллина стал плакат, который он держал 1 февраля на пикете «За свободу слова и прессы».

«Будет подана апелляция в верховный суд РТ и дальше по судебным инстанциям в случае необходимости», — сказала госпожа Равилова.

Информация о задержании Руслана Зинатуллина появилась 6 февраля. Он был задержан и доставлен в отдел полиции «Вишневский».

Артём Дергунов