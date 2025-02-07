Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Председателя татарстанского отделения партии «Яблоко» оштрафовали на 250 тыс. руб.

Задержанного председателя татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслана Зинатуллина решением Вахитовского районного оштрафовали на 250 тыс. руб. Об этом сообщили в Telegram-канале партии.

Штраф назначен по статье 20.2 ч. 8 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия).

Заместитель председателя татарстанского отделения «Яблоко» Гульназ Равилова рассказала «Ъ Волга-Урал», что основанием для доставки в суд Руслана Зинатуллина стал плакат, который он держал 1 февраля на пикете «За свободу слова и прессы».

«Будет подана апелляция в верховный суд РТ и дальше по судебным инстанциям в случае необходимости», — сказала госпожа Равилова.

Информация о задержании Руслана Зинатуллина появилась 6 февраля. Он был задержан и доставлен в отдел полиции «Вишневский».

Артём Дергунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...