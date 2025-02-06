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В Казани задержали председателя регионального отделения партии «Яблоко»

Председателя регионального отделения партии «Яблоко» Руслана Зинатуллина задержали и доставили в отдел полиции «Вишневский». Об этом сообщили в Telegram-канале партии.

У представителей правоохранительных органов возникли вопросы к плакату, который Руслан Зинатуллин держал 1 февраля на пикете «За свободу слова и прессы», сообщают в Telegram-канале. Заместитель председателя регионального отделения «Яблоко» Гульназ Равилова рассказала «Ъ Волга-Урал», что задержанный редко выходит на связь, к нему приехал адвокат.

Пикет прошел в Казани, в сквере им. Карима Тинчурина. На плакате была надпись, касающаяся журналиста Константина Смирнова.

В конце января 2025 года, Советский суд Рязани заключил под стражу руководителя сетевого издания и члена партии «Яблоко» Константина Смирнова. Члена партии обвиняют в вымогательстве. Как сообщили в СК по Рязанской области, обвиняемый вступил в сговор со знакомой, бывшей журналисткой, и опубликовал об и. о. гендиректора специализированной коммерческой организации несколько статей, подрывающих его деловую репутацию. После этого при личной встрече фигуранты потребовали у мужчины 300 тыс. руб. за прекращение подобных публикаций.

В феврале 2024 года Руслана Зинатуллина задержали после одиночного пикета с требованием отдать тело Алексея Навального его матери.

В июне председателя регионального отделения партии «Яблоко» оштрафовали на 50 тыс. руб. по ст. 20.3.3 КоАП РФ («Дискредитация армии РФ»).

Диана Соловьёва

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