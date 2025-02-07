Глеб Никитин вошел в координационный комитет фонда природоохранных проектов
Губернатор Нижегородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Экологическое благополучие» Глеб Никитин вошел в координационный комитет Президентского фонда экологических и природоохранных проектов. Указ о создании фонда и утверждении координационного комитета президент РФ Владимир Путин подписал 7 февраля.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Фонд создан для поддержки инициатив граждан, некоммерческих организаций и учреждений, управляющих особо охраняемыми природными территориями, по охране природы и защиты животных. В 2025-2027 годах Фонду ежегодно будут предоставлять гранты президента РФ на развитие гражданского общества в размере 1 млрд руб.
Координационный комитет будет организовывать деятелность по предоставлению указанных грантов. Возглавил комитет первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», губернатор Глеб Никитин переназначен в состав президиума госсовета.