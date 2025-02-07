Роспотребнадзор проверит данные о санитарных нарушениях на хлебозаводе «СМАК»

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверит информацию о нарушениях санитарного законодательства на хлебозаводе АО «СМАК» в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным Роспотребнадзора, проверка проводится в связи с распространением в СМИ и социальных сетях информации о нарушениях на предприятии. На фотографиях продукция валяется на полу. У «СМАК» запрошены пояснения по фактам, представленным в материалах. В зависимости от результатов проверки будет принято решение о согласовании проведения внеплановой проверки с прокуратурой Свердловской области.

Директор «СМАК» Владимир Кудинов подтвердил изданию 66.ru, что опубликованные фотографии реальные и были сделаны на заводе в декабре 2024 года. Он пояснил, что снимок с батонами на полу сделан во время тестирования оборудования, и вся бракованная продукция была утилизирована. Фотографии рабочих в зоне сборки готовой продукции были сделаны для демонстрации рекрутинговому агентству некачественной работы африканских сотрудников, которые оказались на предприятии из-за дефицита кадров.

Полина Щуцкая