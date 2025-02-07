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Коммерсантъ FM
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Черновики Александра Пушкина расшифровали с помощью ИИ

Специалисты Smart Engines расшифровали зачеркнутые фрагменты черновых рукописей Александра Пушкина с помощью нейросетевой системы «Да Винчи». Алгоритм изучил почерк поэта и восстановил утраченные слова, что помогло глубже понять его творческий процесс.

Фото: Smart Engines

Фото: Smart Engines

Созданная для распознавания документов технология «Да Винчи» автоматически удаляет помехи и корректирует искажения, работая как со сканированными документами, так и с фотографиями. Технология уже применяется для мгновенного распознавания паспортов и может обрабатывать до 55 документов в секунду. Гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров отметил, что метод снятия зачеркиваний можно использовать и для архивных документов других известных авторов.

Евгений Федуненко

Фотогалерея

Где по всему миру установлены памятники Пушкину

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6 июня 1880 года на Страстной площади (сейчас — Пушкинская) в Москве был открыт памятник Александру Пушкину. Первоначально он был установлен в начале Тверского бульвара — лицом к Страстному монастырю. В 1950 году монумент перенесли на место снесенной колокольни Страстного монастыря, где он стоит по сей день

6 июня 1880 года на Страстной площади (сейчас — Пушкинская) в Москве был открыт памятник Александру Пушкину. Первоначально он был установлен в начале Тверского бульвара — лицом к Страстному монастырю. В 1950 году монумент перенесли на место снесенной колокольни Страстного монастыря, где он стоит по сей день

Фото: Коммерсантъ / Степан Рудик

В усадьбе Хрущевых-Селезневых на Пречистенке в Москве установлен бюст Пушкина. В этом же здании с 1957 года работает музей поэта — правда, до сих пор не установлено, посещал ли сам Пушкин это здание когда-либо

В усадьбе Хрущевых-Селезневых на Пречистенке в Москве установлен бюст Пушкина. В этом же здании с 1957 года работает музей поэта — правда, до сих пор не установлено, посещал ли сам Пушкин это здание когда-либо

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

В 2010 году в Цхинвале (Южная Осетия) был открыт новый памятник Пушкину. Его установили на том же месте, где стоял разрушенный во время военного конфликта в августе 2008 года монумент

В 2010 году в Цхинвале (Южная Осетия) был открыт новый памятник Пушкину. Его установили на том же месте, где стоял разрушенный во время военного конфликта в августе 2008 года монумент

Фото: Коммерсантъ / Лана Парастаева  /  купить фото

Памятник русскому поэту установлен в столице Черногории Подгорице. Поскольку скульптура расположена в центре города недалеко от здания Конституционного суда страны, вокруг нее часто проходят политические акции и митинги

Памятник русскому поэту установлен в столице Черногории Подгорице. Поскольку скульптура расположена в центре города недалеко от здания Конституционного суда страны, вокруг нее часто проходят политические акции и митинги

Фото: AP

В 2002 году бронзовая статуя Пушкина появилась в столице США Вашингтоне. Этот памятник стал подарком властей Москвы и был установлен на территории Университета Джорджа Вашингтона. Позднее, в 215-ю годовщину со дня рождения поэта, в Вашингтоне появился еще и бюст Пушкина

В 2002 году бронзовая статуя Пушкина появилась в столице США Вашингтоне. Этот памятник стал подарком властей Москвы и был установлен на территории Университета Джорджа Вашингтона. Позднее, в 215-ю годовщину со дня рождения поэта, в Вашингтоне появился еще и бюст Пушкина

Фото: Reuters

Несмотря на то что сам поэт в Риме никогда не был, первый в истории памятный знак в его честь был установлен именно здесь. В 1837 году княгиня Зинаида Александровна Волконская, как только узнала о гибели своего друга, распорядилась установить стелу поэту на вилле в центре Риме. В 2000 году там же был открыт официальный памятник Пушкину&lt;br>На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Юрий Лужков возлагают цветы к памятнику поэту, 2000 год

Несмотря на то что сам поэт в Риме никогда не был, первый в истории памятный знак в его честь был установлен именно здесь. В 1837 году княгиня Зинаида Александровна Волконская, как только узнала о гибели своего друга, распорядилась установить стелу поэту на вилле в центре Риме. В 2000 году там же был открыт официальный памятник Пушкину
На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Юрий Лужков возлагают цветы к памятнику поэту, 2000 год

Фото: AP / Plinio Lepri

В честь 200-летия Пушкина памятник ему был открыт в австрийской столице Вене. Скульптура, изображающая поэта в костюме для прогулок, стоит в парке Оберлаа

В честь 200-летия Пушкина памятник ему был открыт в австрийской столице Вене. Скульптура, изображающая поэта в костюме для прогулок, стоит в парке Оберлаа

Фото: Российский центр науки и культуры в Вене

Памятник поэту в Нарве установили еще в 1949 году. Однако скромный гипсовый бюст того времени не сохранился. В 1990 году в городе открыли бронзовый бюст поэта — сейчас это единственный памятник Пушкину в Эстонии. Кроме того, имя русского поэта носит и главная улица Нарвы

Памятник поэту в Нарве установили еще в 1949 году. Однако скромный гипсовый бюст того времени не сохранился. В 1990 году в городе открыли бронзовый бюст поэта — сейчас это единственный памятник Пушкину в Эстонии. Кроме того, имя русского поэта носит и главная улица Нарвы

Фото: ТАСС

В столице Эфиопии Аддис-Абебе установлен бюст Пушкина. Место для единственного в Африке памятника выбрали неслучайно: Эфиопия считается возможной родиной предков Пушкина

В столице Эфиопии Аддис-Абебе установлен бюст Пушкина. Место для единственного в Африке памятника выбрали неслучайно: Эфиопия считается возможной родиной предков Пушкина

Фото: Российский центр науки и культуры в Аддис-Абебе

В 1974 году памятник Пушкину открыли в Феодосии (Крым). Скульптура обращена лицом к морю. Известно, что в городе поэт провел два дня в 1820 году, путешествуя в Гурзуф

В 1974 году памятник Пушкину открыли в Феодосии (Крым). Скульптура обращена лицом к морю. Известно, что в городе поэт провел два дня в 1820 году, путешествуя в Гурзуф

Фото: ТАСС / Алексей Павлишак

В 2015 году в центре города Хэйхэ (Китай) установили памятник Александру Пушкину. На гранитном пьедестале высечено посвящение на китайском с русским переводом, который гласит: «отец русской литературы — Пушкин»

В 2015 году в центре города Хэйхэ (Китай) установили памятник Александру Пушкину. На гранитном пьедестале высечено посвящение на китайском с русским переводом, который гласит: «отец русской литературы — Пушкин»

Фото: Wang Jianwei / Zuma / ТАСС

К 100-летию со дня смерти поэта, в 1937 году, памятник Александру Пушкину был установлен в Шанхае (Китай). Деньги на сооружение монумента собирали гастролировавший тогда по Китаю Федор Шаляпин и живший тогда здесь Александр Вертинский

К 100-летию со дня смерти поэта, в 1937 году, памятник Александру Пушкину был установлен в Шанхае (Китай). Деньги на сооружение монумента собирали гастролировавший тогда по Китаю Федор Шаляпин и живший тогда здесь Александр Вертинский

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Еще в 1889 году в Одессе на пожертвования горожан открыли памятник поэту. Бюст развернут спиной к зданию городской думы, по легенде скульпторы специально так установили бюст — якобы за то, что совет отказался выделить средства на сооружение. Однако известно, что в момент возведения памятника дума находилась в другом месте. В 2022 году, после начала спецоперации на Украине, монумент неоднократно подвергался осквернению вандалами

Еще в 1889 году в Одессе на пожертвования горожан открыли памятник поэту. Бюст развернут спиной к зданию городской думы, по легенде скульпторы специально так установили бюст — якобы за то, что совет отказался выделить средства на сооружение. Однако известно, что в момент возведения памятника дума находилась в другом месте. В 2022 году, после начала спецоперации на Украине, монумент неоднократно подвергался осквернению вандалами

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В декабре 2000 года в Лимассоле (Кипр) был установлен памятник Александру Пушкину, скульптор — Александр Белашов

В декабре 2000 года в Лимассоле (Кипр) был установлен памятник Александру Пушкину, скульптор — Александр Белашов

Фото: Владислав Николаевич / Flickr

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6 июня 1880 года на Страстной площади (сейчас — Пушкинская) в Москве был открыт памятник Александру Пушкину. Первоначально он был установлен в начале Тверского бульвара — лицом к Страстному монастырю. В 1950 году монумент перенесли на место снесенной колокольни Страстного монастыря, где он стоит по сей день

Фото: Коммерсантъ / Степан Рудик

В усадьбе Хрущевых-Селезневых на Пречистенке в Москве установлен бюст Пушкина. В этом же здании с 1957 года работает музей поэта — правда, до сих пор не установлено, посещал ли сам Пушкин это здание когда-либо

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

В 2010 году в Цхинвале (Южная Осетия) был открыт новый памятник Пушкину. Его установили на том же месте, где стоял разрушенный во время военного конфликта в августе 2008 года монумент

Фото: Коммерсантъ / Лана Парастаева  /  купить фото

Памятник русскому поэту установлен в столице Черногории Подгорице. Поскольку скульптура расположена в центре города недалеко от здания Конституционного суда страны, вокруг нее часто проходят политические акции и митинги

Фото: AP

В 2002 году бронзовая статуя Пушкина появилась в столице США Вашингтоне. Этот памятник стал подарком властей Москвы и был установлен на территории Университета Джорджа Вашингтона. Позднее, в 215-ю годовщину со дня рождения поэта, в Вашингтоне появился еще и бюст Пушкина

Фото: Reuters

Несмотря на то что сам поэт в Риме никогда не был, первый в истории памятный знак в его честь был установлен именно здесь. В 1837 году княгиня Зинаида Александровна Волконская, как только узнала о гибели своего друга, распорядилась установить стелу поэту на вилле в центре Риме. В 2000 году там же был открыт официальный памятник Пушкину
На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Юрий Лужков возлагают цветы к памятнику поэту, 2000 год

Фото: AP / Plinio Lepri

В честь 200-летия Пушкина памятник ему был открыт в австрийской столице Вене. Скульптура, изображающая поэта в костюме для прогулок, стоит в парке Оберлаа

Фото: Российский центр науки и культуры в Вене

Памятник поэту в Нарве установили еще в 1949 году. Однако скромный гипсовый бюст того времени не сохранился. В 1990 году в городе открыли бронзовый бюст поэта — сейчас это единственный памятник Пушкину в Эстонии. Кроме того, имя русского поэта носит и главная улица Нарвы

Фото: ТАСС

В столице Эфиопии Аддис-Абебе установлен бюст Пушкина. Место для единственного в Африке памятника выбрали неслучайно: Эфиопия считается возможной родиной предков Пушкина

Фото: Российский центр науки и культуры в Аддис-Абебе

В 1974 году памятник Пушкину открыли в Феодосии (Крым). Скульптура обращена лицом к морю. Известно, что в городе поэт провел два дня в 1820 году, путешествуя в Гурзуф

Фото: ТАСС / Алексей Павлишак

В 2015 году в центре города Хэйхэ (Китай) установили памятник Александру Пушкину. На гранитном пьедестале высечено посвящение на китайском с русским переводом, который гласит: «отец русской литературы — Пушкин»

Фото: Wang Jianwei / Zuma / ТАСС

К 100-летию со дня смерти поэта, в 1937 году, памятник Александру Пушкину был установлен в Шанхае (Китай). Деньги на сооружение монумента собирали гастролировавший тогда по Китаю Федор Шаляпин и живший тогда здесь Александр Вертинский

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Еще в 1889 году в Одессе на пожертвования горожан открыли памятник поэту. Бюст развернут спиной к зданию городской думы, по легенде скульпторы специально так установили бюст — якобы за то, что совет отказался выделить средства на сооружение. Однако известно, что в момент возведения памятника дума находилась в другом месте. В 2022 году, после начала спецоперации на Украине, монумент неоднократно подвергался осквернению вандалами

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В декабре 2000 года в Лимассоле (Кипр) был установлен памятник Александру Пушкину, скульптор — Александр Белашов

Фото: Владислав Николаевич / Flickr

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