Черновики Александра Пушкина расшифровали с помощью ИИ
Специалисты Smart Engines расшифровали зачеркнутые фрагменты черновых рукописей Александра Пушкина с помощью нейросетевой системы «Да Винчи». Алгоритм изучил почерк поэта и восстановил утраченные слова, что помогло глубже понять его творческий процесс.
Фото: Smart Engines
Созданная для распознавания документов технология «Да Винчи» автоматически удаляет помехи и корректирует искажения, работая как со сканированными документами, так и с фотографиями. Технология уже применяется для мгновенного распознавания паспортов и может обрабатывать до 55 документов в секунду. Гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров отметил, что метод снятия зачеркиваний можно использовать и для архивных документов других известных авторов.