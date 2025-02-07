Черновики Александра Пушкина расшифровали с помощью ИИ

Несмотря на то что сам поэт в Риме никогда не был, первый в истории памятный знак в его честь был установлен именно здесь. В 1837 году княгиня Зинаида Александровна Волконская, как только узнала о гибели своего друга, распорядилась установить стелу поэту на вилле в центре Риме. В 2000 году там же был открыт официальный памятник Пушкину

На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Юрий Лужков возлагают цветы к памятнику поэту, 2000 год

Фото: AP / Plinio Lepri