Акции Xiaomi взлетели до рекордно высокой отметки

В начале торгов в Гонконге сегодня, 7 февраля, акции третьего в мире производителя смартфонов — китайской технологической корпорации Xiaomi поднялись на 6,2%, до рекордной отметки в 43,05 гонконгского доллара ($5,53). К концу торгового дня ценные бумаги корпорации несколько отыграли рост и закрылись с повышением на 4,69%. За последние пять дней акции Xiaomi прибавили 10%, а за месяц — 24,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

Акции китайского производителя укрепляются на фоне положительных прогнозов аналитиков для него на текущий год. Власти Китая с начала 2025 года значительно расширили запущенную в марте 2024 года государственную программу трейд-ин, в рамках которой люди могут сдать старую технику и электронику и получить скидку на покупку новой. Эксперты ожидают, что расширение программы трейд-ин будет укреплять продажи смартфонов и другой потребительской электроники Xiaomi.

По мнению аналитиков HSBC Global Research, которых цитирует The Wall Street Journal (WSJ), программа стимулирует потребителей к обновлению электроники, бытовой техники и смартфонов, и она станет «благоприятствующим фактором» для Xiaomi. Кроме того, считают в HSBC, это укрепит позиции компании и последние прорывы в разработке технологий искусственного интеллекта (ИИ), которые Xiaomi использует для производства техники и устройств с подключением к интернету.

Алена Миклашевская