В Китае для поддержки экономики разрешили сдавать подержанные рисоварки

Китайские власти расширили список бытовой техники, на которую распространяются программы трейд-ина, с целью «повышения внутреннего спроса и стимулирования экономического роста». Об этом вчера, 8 января, сообщило «Синьхуа», ссылаясь на заявление заместителя главы Национальной комиссии по развитию и реформам Чжао Чэньсиня. В рамках такой поддерживаемой государством программы люди могут сдать старую технику и получить скидку до 500 юаней ($71) на покупку новой. Сообщается, что правительство выделило на это 81 млрд юаней (более $11 млрд).

Программа была запущена в марте прошлого года, тогда в нее вошли телевизоры, смартфоны, планшеты, умные часы, электромобили и др. По словам господина Чжао, эта программа дала «заметный эффект» с точки зрения стимулирования потребительской активности. Теперь в программу вошли другие предметы бытовой техники, такие как микроволновые печи, посудомоечные машины, рисоварки, фильтры для воды.

Многие эксперты отмечают, что спад потребительской активности оказывает особенно сильное негативное воздействие на восстановление китайской экономики после замедления. «Мы ожидаем, что общие субсидии в 2025 году могут достигнуть 300 млрд юаней ($41 млрд). Это может стать своего рода поворотом в политике в сторону большего внимания к потреблению»,— считает старший экономист исследовательской компании The Economist Intelligence Unit Тянчхень Сю.

Яна Рождественская