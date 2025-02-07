Часть бюджетной помощи футбольному клубу «Крылья Советов» перенаправят на науку

В Самарской области создадут Фонд поддержки технологического предпринимательства. Он станет финансово поддерживать технологические инициативы и проекты, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам главы региона, грантовая помощь будет оказываться на бюджетные средства, которые перераспределят с футбольного клуба «Крылья Советов» на науку. Такую идею предложили самарские ученые.

«Попросили дать 1% от объема бюджетных средств, направляемых в клуб. На совете по науке и высшему образованию, который прошел после, приняли другое решение — 10%»,— отметил губернатор.

В настоящее время в «Крыльях Советов» проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности, инициированная Вячеславом Федорищевым. Глава региона подготовил заявление для правоохранительных органов по ситуации в футбольном клубе. Губернатор узнал от сотрудника команды о долге в размере 36 млн руб. коррупционным структурам, связанным с судейством. Он попросил провести проверку по четырем статьям УК РФ, включая злоупотребление полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, мошенничество и присвоение или растрату. ГУ МВД России по Самарской области по факту заявления губернатора возбудило уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Подробности дела и фигуранты пока не разглашаются.

Андрей Сазонов