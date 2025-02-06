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В исправительной колонии Екатеринбурга внедрили систему распознавания лиц

В мужской исправительной колонии строгого режима №10 Екатеринбурга начала работу система контроля с распознаванием лиц, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В исправительной колонии №10 Екатеринбурга внедрили систему контроля с распознаванием лиц

В исправительной колонии №10 Екатеринбурга внедрили систему контроля с распознаванием лиц

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

В исправительной колонии №10 Екатеринбурга внедрили систему контроля с распознаванием лиц

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

«Контроль осуществляется не только на входе в учреждение, но и на входе в столовую и на промышленные объекты, такие как швейный и мебельный цеха. Система фиксирует время входа и выхода на производственные участки только тех осужденных, которые там трудоустроены, и вести учет рабочего времени»,— сообщил «Ъ-Урал» пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Биометрические контроллеры, входящие в состав системы, оснащены тремя камерами высокого разрешения для идентификации личности даже в условиях низкой освещенности или темноте и защищает от фальсификаций. Всего в учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области установлено почти 9,5 тыс. видеокамер.

В ГУФСИН отметили, что планируют развивать данное направление, однако это требует значительного финансирования.

Полина Щуцкая

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