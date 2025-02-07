В Ростове первые трехсекционные трамваи выйдут на маршруты в 2027 году

В 2027 году планируется начать эксплуатацию первых 29 трехсекционных трамваем, закупленных в рамках модернизации трамвайного движения в Ростове. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на администрацию Ростова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Остальные планируемые к закупке 47 трехсекционных трамвая выйдут на маршруты в 2029 году.

Также в рамках модернизации предполагается строительство новой инфраструктуры. Согласно проекту, до июля 2026 года необходимо построить всю линию от Левенцовки до путей в центре на ул. Станиславского и первое депо. Завершить проект планируется к 2028 году.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что «Синара — ГТР» не успела завершить модернизацию трамвайной линии в микрорайоне Левенцовский в 2024 году. До конца прошлого года планировалось закончить трамвайную линию длиной 6,3 км, которая находится западнее пересечения с ул. Малиновского.

Ева Китаева