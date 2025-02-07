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Завод по производству подсолнечного масла планируют построить в Буинском районе

В Буинском районе Татарстана планируют построить завод по производству подсолнечного масла мощностью 150 тонн в сутки. Об этом сообщил глава района Ранис Камартдинов на муниципальном часе.

«Для реализации проекта необходимы инвестиции порядка миллиарда рублей», — отметил глава района.

Новое предприятие будет производить масло методом отжима подсолнечника.

По словам господина Камартдинова, администрация также ведет переговоры с китайскими инвесторами о строительстве завода по переработке зерновых и производству комбикормов с последующим экспортом продукции в Китай. Диалог с потенциальными партнерами был приостановлен после начала СВО, но сейчас стороны планируют возобновить обсуждение проекта. Районные власти готовы обеспечить инвесторов земельным участком.

«Нам нужны инвесторы, которые заинтересованы в этом», — подчеркнул он.

По предварительным оценкам, объем инвестиций в основной капитал Буинского района Татарстана в 2024 году составил 5,5 млрд руб.

Анар Зейналов

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