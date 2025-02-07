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Объем инвестиций в капитал Буинского района Татарстана вырос до 5,5 млрд рублей

По предварительным оценкам, объем инвестиций в основной капитал Буинского района Татарстана в 2024 году составил 5,5 млрд руб. Об этом сообщил глава района Татарстана Ранис Камартдинов во время муниципального часа.

По итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал Буинского района составлял порядка 4,9 млрд руб., а в 2022 году — 3,7 млрд руб.

По предварительным оценкам, валовый территориальный продукт района также вырос: с 18,7 млрд руб. в 2023 году до 20,8 млрд руб. в 2024 году.

В прошедшем году ООО «Буинский сахар» произвело продукцию на 4,7 млрд руб., Буинский филиал «Зеленодольского молочноперерабатывающего комбината» — на 2,1 млрд руб., дочернее предприятие ООО «Авангард», «Мясной дом Карлинский», — на 4 млрд руб., а «Буинский машиностроительный завод» — на 816 млн руб.

Влас Северин

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