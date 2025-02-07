В Ульяновской области установили подозреваемого по делу об убийстве на охоте

В ходе расследования уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности на охоте в Ульяновской области установлен подозреваемый. На основании собранных доказательств в качестве подозреваемого допрошен 39-летний охотник — житель Карсунского района. Об этом сообщает СУ СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Волонихин, Коммерсантъ Фото: Иван Волонихин, Коммерсантъ

По информации ведомства, установлено точное расположение охотников на месте происшествия в результате допроса и проверок показаний на месте участников охоты, изъятия и сравнения пуль и гильз с места происшествия, проведения экспертных исследований. Выявлен «сектор и тип оружия из которого мог быть произведен выстрел в потерпевшего». Расследование уголовного дела продолжается.

Во время охоты 8 января был убит 33-летний мужчина одним выстрелом в ходе преследования животного. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Группа охотников из восьми человек охотилась на лося.

Руфия Кутляева