«Лидером по количеству новых проектов стал Санкт-Петербург»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие варианты стали доступны на первичном рынке жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Лишь 12 премьер в сегменте первичного жилья насчитывается за месяц в городах-миллионниках. В новых комплексах 15 корпусов. В половине крупнейших городов страны запусков новых проектов не зафиксировано. А лидером по количеству премьер, по данным специалистов bnMAP.pro, стал Санкт-Петербург. Здесь три новых проекта, суммарное количество корпусов в них — тоже три. В совокупности их проектная площадь в пределах 46 тыс. кв. м. Минимальный бюджет сделки — 4,9 млн тыс. руб.

По два проекта выведено в реализацию в Екатеринбурге и Новосибирске. В каждом из них по два корпуса. Екатеринбургская новостройка — на 44 тыс. кв. м, новосибирская — почти на 19 тыс. кв. м. Минимальный бюджет покупки в этих двух городах сопоставим, нижняя граница — в диапазоне от 3,6 млн руб. до 4 млн руб.

По одному проекту стартовало в Ростове-на-Дону, Перми, Волгограде. В Нижнем Новгороде тоже один новый проект, но в нем два корпуса. Самый масштабный комплекс выведен в продажу в Ростове-на-Дону, его проектная площадь по корпусам — около 17,5 тыс. кв. м. Один из самых доступных лотов в волгоградской новостройке, сделка обойдется в 3,8 млн руб.

Московская экспозиция за первый месяц года пополнилась лишь одним новым проектом. И он самый крупный, в нем три корпуса. Его проектная площадь — чуть боле 43,5 тыс. кв. м. А минимальный бюджет покупки по договору долевого участия в нем — 15,9 млн руб.

Светлана Белова