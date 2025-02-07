Александр Бастрыкин поручил проверить загрязнение Волги в Мышкине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку нарушений природоохранного законодательства в Мышкине Ярославской области. Поводом стало сообщение о сбросе токсичных отходов в реку Волгу из-за неисправных городских очистных сооружений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сток канализации в Мышкине

Фото: соцсети Сток канализации в Мышкине

Фото: соцсети

Следственный комитет Ярославской области уже начал проверку по этому факту. «В воде зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Несмотря на имеющиеся нарушения, мер к их устранению длительное время не принимается», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Александру Бессмельцеву доложить о промежуточных результатах и решении, принятом по итогам проверки. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что трубу с текущей из нее черной жидкостью сняли на видео после обмеления Волги. Обычно труба погружена в воду. В областном министерстве строительства и ЖКХ пояснили, что очистные сооружения канализации устарели, находятся в изношенном состоянии, вследствие чего снижена их эффективность и качество работ.

О загрязнении реки также сообщила в своем Telegram-канале и депутат Госдумы России Жанна Рябцева. Она опубликовала видео, на котором видно, что сейчас труба присыпана песком.

Антон Голицын