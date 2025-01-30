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Из-за устаревших очистных в Мышкине в Волгу стекает черная жидкость

В Мышкине Ярославской области очистные сооружения устарели и работают неэффективно. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Фото: Telegram-канал Михаила Евраева, комментарии

Фото: Telegram-канал Михаила Евраева, комментарии

Ранее в соцсетях жители города стали жаловаться, что в Волгу льются нечистоты. В подтверждение очевидцы приложили видео и фото и обратились к губернатору. Ситуацию прокомментировали в профильном министерстве.

«По информации ГП ЯО "Северный водоканал", очистные сооружения канализации в г. Мышкин устарели, находятся в изношенном состоянии, вследствие чего снижена их эффективность и качество работ»,— объяснили в министерстве.

Очистные хотят реконструировать в рамках федеральной программы, соответствующую заявку «Северный водоканал» уже подал.

Алла Чижова

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