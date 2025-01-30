Из-за устаревших очистных в Мышкине в Волгу стекает черная жидкость
В Мышкине Ярославской области очистные сооружения устарели и работают неэффективно. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
Фото: Telegram-канал Михаила Евраева, комментарии
Ранее в соцсетях жители города стали жаловаться, что в Волгу льются нечистоты. В подтверждение очевидцы приложили видео и фото и обратились к губернатору. Ситуацию прокомментировали в профильном министерстве.
«По информации ГП ЯО "Северный водоканал", очистные сооружения канализации в г. Мышкин устарели, находятся в изношенном состоянии, вследствие чего снижена их эффективность и качество работ»,— объяснили в министерстве.
Очистные хотят реконструировать в рамках федеральной программы, соответствующую заявку «Северный водоканал» уже подал.