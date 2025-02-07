«Филантропия остается центральным элементом миссии»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, за счет чего выросла аудитория аукционного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие нового пространства Sotheby’s в торговом центре Landmark Chater в Гонконге.

Фото: ISAAC LAWRENCE / AFP Открытие нового пространства Sotheby’s в торговом центре Landmark Chater в Гонконге.

Фото: ISAAC LAWRENCE / AFP

Аукционный дом Sotheby’s доложил о своих результатах за 2024 год. Совокупный объем продаж составил $6 млрд, при этом число лотов снизилось на 14%. Отдел Private Sales достиг $1,4 млрд, что стало вторым лучшим годом за всю его историю. Отдел Luxury обеспечил продажи на сумму более $2 млрд — такие показатели уже третий год подряд.

В прошлом году еще заметно выросла аудитория за счет того, что было почти удвоено количество посетителей галерей Sotheby’s. О новых пространствах, открытых в мире, я в «Стиле» уже рассказывала, как и о $1 млрд долгосрочных инвестиций в акционерный капитал от суверенного фонда благосостояния Абу-Даби. В планах на будущий год продолжить наращивать аудиторию при помощи галерей и социальных сетей и конвертировать это в продажи.

Также аукционный дом счел важным сообщить, что филантропия остается центральным элементом его миссии. В прошлом году Sotheby’s собрал $120 млн для музеев и благотворительных организаций посредством аукционов и прямых пожертвований.

Анна Минакова