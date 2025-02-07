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В Краснодаре девушку посадили на 10 суток за езду в автомобиле топлес

Ленинский райсуд Краснодара арестовал на десять суток 28-летнюю местную жительницу, которая демонстрировала обнаженную грудь, высунувшись из люка автомобиля, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Ленинский райсуд Краснодара арестовал на десять суток 28-летнюю местную жительницу

Ленинский райсуд Краснодара арестовал на десять суток 28-летнюю местную жительницу

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Ленинский райсуд Краснодара арестовал на десять суток 28-летнюю местную жительницу

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Инцидент произошел вечером 4 февраля на центральной улице Краснодара. В местных пабликах появилось видео: пассажирка появляется из люка в крыше автомобиля Mercedes и снимает топик. Автор видео при этом сообщает, что температура воздуха в Краснодаре +3 градуса.

Полиция разыскала водителя Mercedes и пассажирку. Девушку доставили в суд, который признал ее виновной в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) — демонстрации явного неуважения к обществу. В суде девушка раскаялась и обещала, что больше не будет так себя вести.

Анна Перова, Краснодар

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