В некоторый районах Аксая частично отключили подачу горячей воды

В Аксае из-за прорыва стеклопластикового трубопровода диаметром 150 мм, обслуживающего котельную № 2, прекратилась подача горячей воды в нескольких районов города. Об этом сообщает пресс-служба администрация региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Авария произошла рядом с домом 2 на ул. Садовая, что привело к остановке работы котельной. Горячее водоснабжение отключили на ул. Садовая д. 2, ул. Мира д.7, ул. Ломоносова д.1, 3, ул. К. Либкнехта д. 124/1, 124/2, 128, 130, а также в кафе «Осака».

Работы по восстановлению подачи горячей воды планируется завершить к обеду.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Аксае произошло отключение горячего водоснабжения по нескольким улицам из-за технологического сбоя.

Снежана Стодольская