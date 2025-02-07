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В Нижневартовске эвакуировали два ТЦ после сообщений о минировании

Посетителей и персонал торгового центра «ГринПарк» и «Европу-Сити» в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) эвакуировали, передает «Комсомольская правда».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно предварительной информации, решение об эвакуации было принято после поступления анонимных сообщений о минировании, на места происшествия выезжали сотрудники полиции.

Напомним, в январе Антитеррористической комиссии Нижневартовска поступило несколько сообщений о ложном минировании школ № 19 и № 42, а также социально-гуманитарного колледжа в Нижневартовске, но подозрительных предметов не было обнаружено.

Ирина Пичурина

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