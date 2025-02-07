В заповеднике «Ростовский» родились первые жеребцы диких мустангов
В текущем году у диких мустангов из государственного природного заповедника «Ростовский» родилось первое потомство. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
На данный момент общая численность табуна превышает 200 голов.Представители заповедника пояснили, что в ближайшее время ожидается дальнейшее пополнение табуна.
Заповедник «Ростовский» известен своими мустангами, он расположен на территории Орловского и Ремонтненского районов в 100 км от Ростова-на-Дону.
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