Песков: Путин и Алиев могут обсудить тему закрытия Русского дома в Азербайджане

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев могут обсудить ситуацию вокруг Русского дома в Азербайджане, если между двумя лидерами будут контакты. Об этом официальный представитель Кремля сообщил на брифинге в пятницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Безусловно, мы будем ставить этот вопрос перед нашими коллегами на различных уровнях. Если будут контакты на высшем уровне, не исключаем, что этот вопрос может обсуждаться и в диалоге двух глав государств»,— приводит ТАСС слова господина Пескова.

В Кремле назвали «недоразумением» решение администрации Азербайджана о закрытии Русского дома в Баку. «Это недоразумение, и мы сожалеем. Мы будет вставить этот вопрос с коллегами на разных уровнях и не исключаем, что он будет поднят на уровне глав государств»,— сказал Дмитрий Песков.

Ранее МИД Азербайджана сообщал, что Русский дом не зарегистрирован как юрлицо, и это является нарушением внутреннего законодательства страны. Баку направил Москве уведомление о прекращении деятельности Российского информационно-культурного центра. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг сообщила, что РФ готова выполнить необходимые действия для завершения регистрации Русского дома и сделать это в соответствии с законодательством. Она подчеркнула, что российские власти рассчитывают на решение ситуации с регистрацией Русского дома в Баку.

Русский дом в Баку учрежден 3 июля 1997 года. Он занимается продвижением российской культуры, науки и образования, молодежными проектами, а также историко-мемориальной деятельностью. ТАСС передавал, что культурный центр продолжает работать в обычном режиме, несмотря на решение Азербайджана о его закрытии.

Анастасия Домбицкая