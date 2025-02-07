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В январе 2025 года в бюджет Чувашии поступило более 13 млрд рублей

В январе 2025 года в бюджет Чувашской Республики поступило более 13 млрд руб., что на 774,2 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Олег Николаев.

Показатели текущего года на 4,7 млрд руб. превышают результаты января 2019 года.

Первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков отметил позитивную динамику начала года и выразил надежду на ее дальнейшее увеличение. В 2024 году налоговые органы республики мобилизовали более 123 млрд руб., что в 2,3 раза превышает показатели 2019 года. Чувашия заняла третье место среди регионов Приволжского федерального округа по сбору налогов.

Согласно утвержденному бюджету, в 2025 году доходы бюджета республики составят 100,1 млрд руб., что на 10,5 млрд руб. или 11,7% больше по сравнению с первоначально запланированными показателями на 2024 год. Расходы же увеличатся до 101,9 млрд руб., что на 12% больше показателей предыдущего года.

Влас Северин

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