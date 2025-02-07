Председатель избиркома США отказалась подчиниться приказу об увольнении

Эллен Уэйнтрауб, председатель Федеральной избирательной комиссии США (ФИК), не намерена принимать во внимание подписанное президентом Дональдом Трампом уведомление о ее увольнении. Об этом она сообщила в посте в Х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эллен Уэйнтрауб

Фото: Federal Election Commission / Reuters Эллен Уэйнтрауб

Фото: Federal Election Commission / Reuters

«Получила от (президента США.— “Ъ”) письмо, якобы увольняющее меня с должностей члена и председателя ФИК. Есть законный путь замены членов. Этот — незаконный»,— сообщила госпожа Уэйнтрауб, прикрепив к посту факсимиле письма, подписанного господином Трампом, в котором он сообщает ей о немедленном увольнении и благодарит за службу.

Члены ФИК назначаются президентом США и утверждаются Сенатом. В соответствии с правилами член комиссии не может быть уволен до того, как президент представит кандидатуру его сменщика, а Сенат ее одобрит.

Комиссия состоит из шести человек, по три — от Демократической и Республиканской партий. Место председателя передается по ротации. Госпожа Уэйнтрауб, представляющая Демократическую партию, заняла пост председателя ФИК в январе. По ее словам, причиной, по которой Белый дом может хотеть от нее избавиться,— многочисленные выступления по поводу жалоб на президента США, так и не рассмотренные ФИК из-за того, что против этого выступили все три члена комиссии от Республиканской партии.

Белый дом пока не отреагировал на заявление госпожи Уэйнтрауб.

За счет чего администрация Дональда Трампа готова сокращать бюджетные расходы — в материале «Разведка — дело затратное».

Андрей Келекеев