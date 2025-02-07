Шадринского пристава обвиняют в служебном подлоге

Следственный отдел по Шадринску СУ СК России по Курганской области возбудил уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя местного отделения УФССП по региону. Она обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ст. 286, 292 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2023-2024 годах пристав для улучшения показателей своей работы обманывала взыскателей алиментов, убеждая в необходимости оформить расписку об отсутствии претензий к должникам. Она ссылалась на достижение детьми 18 лет, из-за чего якобы нужно прекратить исполнительные производства. На основании полученных отказов от алиментов госслужащая незаконно завершила взыскание долгов на общую сумму 1,7 млн руб.

Выявили инкриминируемые приставу преступления следователи регионального СКР совместно с УФСБ России по Курганской области и УФССП России по региону. Обвиняемая находится под домашним арестом.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре прошлого года в отношении другого шадринского судебного пристава возбудили уголовное дело. Его обвиняют в получении взятки за бездействие в размере 390 тыс. руб. Госслужащего отправили в СИЗО.

Виталина Ярховска