В Кургане обвиняемого во взяточничестве судебного пристава отправили в СИЗО

Курганский суд избрал меру пресечения судебному приставу по Шадринскому району регионального УФССП РФ, обвиняемому в получении взяток. Его отправили в СИЗО, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2021-2024 годах судебный пристав-исполнитель не принял меры по взысканию с 41-летней жительницы Шадринска задолженности по кредитам, сославшись на отсутствие у нее имущества. Выяснилось, что за это она заплатила сотруднику УФССП деньгами и ценным имуществом на общую сумму 390 тыс. руб. В отношении жительницы Шадринска также возбуждено уголовное дело за дачу взятки.