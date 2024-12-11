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В Кургане обвиняемого во взяточничестве судебного пристава отправили в СИЗО

Курганский суд избрал меру пресечения судебному приставу по Шадринскому району регионального УФССП РФ, обвиняемому в получении взяток. Его отправили в СИЗО, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2021-2024 годах судебный пристав-исполнитель не принял меры по взысканию с 41-летней жительницы Шадринска задолженности по кредитам, сославшись на отсутствие у нее имущества. Выяснилось, что за это она заплатила сотруднику УФССП деньгами и ценным имуществом на общую сумму 390 тыс. руб. В отношении жительницы Шадринска также возбуждено уголовное дело за дачу взятки.

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