Лидер Ирана считает бессмысленными переговоры Тегерана с Вашингтоном

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что переговоры Тегерана с Вашингтоном не принесут никакой пользы. По его словам, они «не решат никаких проблем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: WANA / Reuters, Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Фото: WANA / Reuters, Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

«Иран вел переговоры с США несколько лет назад, и сделка была достигнута, но американцы ее разорвали»,— заявил аятолла во время встречи с командующими иранскими ВВС (цитата по агентство Mehr). Он подчеркнул, что Тегерану пришлось пойти на многие уступки, однако США не выполнили своих обязательств. По его мнению, решить проблемы государства можно только изнутри с помощью «внутренних ресурсов».

Господин Хаменеи добавил, что опыт Ирана доказал, что переговоры с умными людьми неразумны и недальновидны.

«Если США нарушат безопасность иранского народа, мы ответим без колебаний»,— сказал иранский лидер. Командующий ВВС Ирана Хамид Вахеди сообщил, что государство «самодостаточно и полностью готово к обороне».

Подробнее — в материале «США не спешат устраивать разнос Ирану».