Наталья Салмина возглавила Шарташский лесопарк в Екатеринбурге

Директором Шарташского лесного парка в Екатеринбурге назначена Наталья Салмина, сообщили «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики Свердловской области. Ранее, с 2023 года, она занимала пост заместителя директора Центра безопасности промышленных отходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Госпожа Салмина сменила на посту Сергея Бондарева, который покинул должность по «личным обстоятельствам» в июле 2024 года. С января 2025 года господин Бондарев работает директором по развитию в компании «Умная переработка».

Площадь Шарташского лесного парка составляет 735 га, Шарташские каменные палатки и озеро Шарташ относятся к памятникам природы областного значения. На территории лесопарка были обнаружены девять объектов археологического наследия, древний жертвенник и следы поселения эпохи неолита.

Согласно мастер-плану развития лесопарка до 2030 года на территории объекта планируется создать центр семейного отдыха, станция водных видов спорта «Мыс Экстрим», термальный комплекс «Баден Баден» первой и второй очереди, болотный парк «Углозуба», деревня мастеров, дайвинг-центр, экопросветительский центр.

Василий Алексеев