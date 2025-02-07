Каждый десятый житель Ижевска поддержал выплату зарплаты в цифровых рублях

77% жителей Ижевска не хотят получать зарплату или ее часть в цифровых рублях. Согласно опросу сервиса SuperJob, только 10% горожан согласны получать доход в «цифре»: 5% из них — полностью, еще 5% — частично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Среди мужчин больше как желающих получать зарплату в цифровых рублях, так и тех, кто выступает против такой валюты. Респонденты с доходом от 100 тыс. руб в месяц чаще согласны на «цифру» в сравнении с теми, кто получает меньше.

Ранее “Ъ” писал о всплеске мифов о цифровом рубле в соцсетях и мессенджерах со ссылкой на представителя ЦБ. Среди них — утверждение о принудительном переводе россиян на цифровую валюту и полном отказе от наличных.