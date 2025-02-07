Лихачев и Гросси обсудили безопасность Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в пятницу обсудили безопасность Запорожской АЭС и других атомных станций на переговорах в Москве. Об этом сообщила пресс-служба «Росатома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В центре внимания была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций»,— говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Росатома».

На переговорах глава госкорпорации рассказал господину Гросси об «усилиях, предпринимаемых Россией для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и налаживания жизни людей в ее городе-спутнике Энергодаре в условиях постоянных атак ВСУ», сообщили в пресс-службе. Господин Лихачев также подчеркнул «важное значение совместной работы с МАГАТЭ, в том числе на площадке станции».

Как сообщили в «Росатоме», Рафаэль Гросси, в свою очередь, поделился подробностями о своей недавней поездке на Украину и проинформировал о том, как Секретариат МАГАТЭ подходит к организации работ на Запорожской АЭС. «Отдельно стороны обсудили вопросы регулярных ротаций экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции»,— отмечается в сообщении.

Встреча глав «Росатома» и МАГАТЭ проходит на фоне взаимных обвинений Москвы и Киева по поводу проблем с ротацией персонала МАГАТЭ на ЗАЭС. 5 февраля в МИД РФ сообщили, что плановая ротация, назначенная на этот день, не состоялась. В МИД Украины тогда заявили, что МАГАТЭ вынуждено было отложить миссию на Запорожской АЭС «из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России». В России обвинения украинской стороны назвали ложными, «Киев пытается ввести новые требования, выходящие за рамки устоявшейся практики».

Подробнее о работе МАГАТЭ на Запорожской АЭС — в материале «Ъ» «Вот что-то прилетело, и ага».

Анастасия Домбицкая