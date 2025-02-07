Налоговая служба подала иск к «Нижегородавтодору» еще на 1 млрд рублей

УФНС по Нижегородской области 7 февраля 2025 года подало новый иск к дорожно-строительной компании ООО «Нижегородавтодор». Об этом говорится в картотеке дел суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сумма требований составляет 1,04 млрд руб. Суть претензий пока не указана, третьими лицами по делу заявлены ООО «Фирма "Магистраль"» и прокуратура Нижегородской области.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», осенью 2024 года УФСН подало к «Нижегородавтодору» иск на 1,77 млрд руб. В марте 2021 года налоговая служба привлекла к ответственности ООО «Фирма "Магистраль"», и, по мнению УФНС, эта компания перевела все свои активы на «Нижегородавтодор», что препятствует исполнению решения. На время судебного разбирательства у компании арестовали земельные участки и около 300 единиц техники, в аресте счетов суд отказал.

Галина Шамберина