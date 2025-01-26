Налоговой службе отказали в аресте счетов «Нижегородавтодора»

Первый апелляционный арбитражный суд отказал в жалобе нижегородскому управлению ФНС, которое намеревалось наложить арест в размере миллиарда рублей на расчетные счета ООО «Нижегородавтодор», крупной дорожно-строительной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как равнее писал «Ъ-Приволжье», налоговики пытаются взыскать с «Нижегородавтодора» более 1,7 млрд руб, считая его взаимосвязанным с ООО Фирма «Магистраль». Будучи привлечена к налоговой ответственности, эта фирма перевела свои активы и хозяйственную деятельность на ответчика, полагают в налоговой службе, и теперь требования по недоимке заявлены к нему.

Отказав УФНС в аресте счетов, суд указал, что это приведет к невозможности ООО «Нижегородавтодор» проводить расчеты по своим обязательствам и нарушит баланс частных и публичных интересов. Кроме того, налоговики не доказали, что компания ведет себя недобросовестно, пытаясь скрыть или вывести свои денежные средства.

Вместе с тем «Нижегородавтодор» не смог отменить обеспечительные меры в виде запрета отчуждать земельные участки и около 300 единиц техники – в этой части у компании арестовали имущество до результатов судебного разбирательства по взаимозависимости с фирмой «Магистраль». Спор регионального УФНС с дорожниками продолжится в феврале.

Иван Сергеев