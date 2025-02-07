Суд увеличил сумму штрафа в 43 раза бизнесмену за помощь в уклонении от армии

Апелляционный суд ужесточил приговор бизнесмену из Екатеринбурга Ефиму Белозерову, который помогал призывникам уклоняться от службы в армии. Ему увеличили сумму штрафа в 43 раза — теперь она составляет 4,3 млн руб., сообщили в Свердловском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осенний призыв на службу в ВС России в Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Осенний призыв на службу в ВС России в Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе расследования установлено, что летом 2022 года бывший военный комиссар Орджоникидзевского района создал преступную группу, которая за взятки помогала гражданам уклоняться от военного призыва: сотрудники военкомата и медицинские работники выдавали призывникам диагнозы, по которым они признавались ограниченно годными для службы. Предприниматель находил родителей таких призывников, которые желали заплатить, чтобы помочь сыновьям уклониться от армии — взятки передавались как лично, так и через посредников, себе он также оставлял долю.

В июне 2023 года его задержали: была установлена его причастность в получении восьми взяток и мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину, в декабре 2024 года Орджоникидзевский районный суд признал бизнесмена виновным, при этом он сотрудничал со следствием. Ему назначили штраф в размере 300 тыс. руб., но с учетом времени под стражей и домашнего ареста его сократили до 100 тыс. руб. Размер штрафа до 4,3 млн руб. был увеличен облсудом после обжалования решения прокурором.

Напомним, в декабре в Нижней Тавде (Тюменская область) районный суд оштрафовал на 10 тыс. руб. 24-летнего местного жителя за уклонение от призыва на военную службу без законных оснований — ранее он получил отсрочку до 31 августа 2022 года.

Ирина Пичурина