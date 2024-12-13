Жителя Тюменской области оштрафовали на 10 тыс. рублей за уклонение от армии

В Нижней Тавде (Тюменская область) районый суд оштрафовал на 10 тыс. руб. 24-летнего местного жителя за уклонение от призыва на военную службу без законных оснований для освобождения от ее прохождения по ч. 1 ст. 328 УК РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Осенний призыв на службу в Вооруженные Силы России

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что с декабря 2016 года после проверки медицинской комиссией он был признанным годным к военной службе военным комиссариатом Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов, но имел законное право на отсрочку до 31 августа 2022 года.

С ноября 2022 года по июнь 2024 года несколько раз по месту регистрации тюменца приходил специалист ВУС администрации Нижнетавдинского района для вручения повестки, но каждый раз его не было дома. На суде подсудимый вину признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого производства.

Напомним, в апреле в Тюменской области подполковнику внутренней службы регионального УФСИН суд назначил три года колонии общего режима за уклонение от военной службы в зоне специальной военной операции (СВО).

Ирина Пичурина