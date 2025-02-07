В Самаре расследуют взрыв газа в жилом доме

Начата проверка по факту хлопка газовоздушной смеси и пожара в жилом доме в Самаре. Происшествие случилось утром в пятницу, 7 февраля, на проспекте Кирова, 371. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Происшествие случилось в квартире дома на пятом этаже. После хлопка газа загорелись домашние вещи в помещении.

Пламя охватило площадь 40 кв. м. Никто не погиб и не пострадал. Из здания эвакуированы 20 человек, включая восемь детей.

По информации областной Госжилинспекции, многоквартирный дом ввели в эксплуатацию в 1971 году. Здание находится на балансе ООО «Коммунресурс». Управляющая компания заключила договор на обслуживание внутридомового газового оборудования с ОАО «Самарагаз».

В декабре минувшего года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в следственные органы заявление о проведении проверки и возможном возбуждении уголовных дел по фактам халатности сотрудников ОАО «Самарагаз» и ООО «СВГК». Основанием для этого стали взрывы газового оборудования в регионе.

Георгий Портнов