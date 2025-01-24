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В УрФУ прошла церемония прощания с профессором Александром Перцевым

В Екатеринбурге в Уральском федеральном университете (УрФУ) прошла церемония прощания с экс-деканом философского факультета, почетным профессором Александром Перцевым.

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Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Анна Гурарий в центре

Анна Гурарий в центре

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бывший декан журфака УрФУ Борис Лозовский в центре

Бывший декан журфака УрФУ Борис Лозовский в центре

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Анна Гурарий в центре

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бывший декан журфака УрФУ Борис Лозовский в центре

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

На церемонию пришли коллеги, ученики, родные и близкие профессора. О профессоре вспоминали ректор УрФУ Виктор Кокшаров, спикер Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий, ректор Гуманитарного университета Лев Закс, заведующая кафедрой философской антропологии Екатерина Черепанова, экс-глава журфака Борис Лозовский и действующий декан — Иван Некрасов. Церемонию прощания вел первый проректор университета Дмитрий Бугров.

По словам Виктора Кокшарова, в университете появится мемориальная аудитория имени Александра Перцева.

Почетный профессор философии УрФУ Александр Перцев умер 21 января 2025 года в возрасте 70 лет. В 1995-2014 годах он возглавлял философский факультет УрГУ, был проректором УрГУ с 2004 по 2011 год, а в 2022 году стал лауреатом премии «Профессор года».

Полина Щуцкая

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