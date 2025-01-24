В УрФУ прошла церемония прощания с профессором Александром Перцевым

В Екатеринбурге в Уральском федеральном университете (УрФУ) прошла церемония прощания с экс-деканом философского факультета, почетным профессором Александром Перцевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Анна Гурарий в центре Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Бывший декан журфака УрФУ Борис Лозовский в центре Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 4 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Анна Гурарий в центре Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Бывший декан журфака УрФУ Борис Лозовский в центре Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

На церемонию пришли коллеги, ученики, родные и близкие профессора. О профессоре вспоминали ректор УрФУ Виктор Кокшаров, спикер Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий, ректор Гуманитарного университета Лев Закс, заведующая кафедрой философской антропологии Екатерина Черепанова, экс-глава журфака Борис Лозовский и действующий декан — Иван Некрасов. Церемонию прощания вел первый проректор университета Дмитрий Бугров.

По словам Виктора Кокшарова, в университете появится мемориальная аудитория имени Александра Перцева.

Почетный профессор философии УрФУ Александр Перцев умер 21 января 2025 года в возрасте 70 лет. В 1995-2014 годах он возглавлял философский факультет УрГУ, был проректором УрГУ с 2004 по 2011 год, а в 2022 году стал лауреатом премии «Профессор года».

Полина Щуцкая