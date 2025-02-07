Лихачев и Гросси проводят переговоры в Москве

Глава «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проводят переговоры в Москве, передает агентство «РИА Новости». Встреча проходит в павильоне «Атом» на ВДНХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как ранее сообщал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси обсудят ситуацию на Запорожской АЭС. «В то же время каждая из сторон может поднять вопросы, связанные с взаимодействием России и МАГАТЭ в других сферах, представляющих взаимный интерес»,— сказал в конце января господин Ульянов агентству «РИА Новости».

Во вторник глава МАГАТЭ посетил с визитом Киев, где проинспектировал Киевскую электрическую подстанцию. По итогам переговоров Рафаэля Гросси с Владимиром Зеленским в пресс-службе МАГАТЭ сообщили, что господин Гросси назвал ситуацию довольно тяжелой. «Инфраструктура находится в плачевном состоянии»,— констатировал он. И предупредил, что атаки на энергосистему Украины могут привести к ядерной аварии из-за нарушения электроснабжения.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходил с 20 по 24 января, Рафаэль Гросси говорил, что эксперты МАГАТЭ обеспокоены военной активностью в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС). 23 января в пресс-службе МАГАТЭ заявили, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС «по-прежнему шаткая», несмотря на усилия агентства по предотвращению ядерной аварии.

Запорожская АЭС расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра и состоит из шести энергоблоков, каждый из которых находится в состоянии холодного останова. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. Она находится под управлением АО «Росэнергоатом», входящего в электроэнергетический дивизион «Росатома». С сентября 2022 года на Запорожской АЭС находится мониторинговая группа МАГАТЭ для оценки состояния безопасности.

Подробнее о ситуации на АЭС — в материале «Ъ» «Вот что-то прилетело, и ага».

Анастасия Домбицкая