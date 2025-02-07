Нижегородские приставы выдворили из РФ более 150 иностранцев за месяц

С начала года судебные приставы в Нижегородской области выдворили из России 155 иностранцев по решению судов. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства 7 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Так, недавно сотрудники ГУФССП препроводили до пункта пропуска через государственную границу 19 граждан Узбекистана и двух граждан Ирака. За нарушение режима пребывания в России их привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. Данные нарушения выявили сотрудники управления по вопросам миграции областного ГУМВД.

Каждому нарушителю суд назначил запрет на въезд в России сроком на пять лет.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», за 2024 год нижегородские приставы выдворили из РФ более 1,9 тыс. иностранцев.

Галина Шамберина