Нижегородские приставы выдворили из РФ еще 38 иностранцев
Еще 38 иностранцев выдворили из Российской Федерации нижегородские приставы. Как уточнили в региональном УФССП, теперь этим людям нельзя въезжать в Россию в течение пяти лет.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Среди них 27 граждан Узбекистана, пять граждан Таджикистана, три гражданина Кыргызстана, по одному уроженцу Азербайджана,Туркменистана и Кубы. В отношении всех иностранцев есть вступившие в силу решения суда. Поводом для выдворения в основном стало нарушение сроков пребывания в РФ, либо нарушения правил трудовой деятельности.
Нижегородские приставы доставили мигрантов до пункта пропуска через госграницу, препроводив их до аэропорта Москвы.
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», с начала года из Нижегородской области выдворили почти 1,9 тыс. иностранцев.