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Нижегородские приставы выдворили из РФ еще 38 иностранцев

Еще 38 иностранцев выдворили из Российской Федерации нижегородские приставы. Как уточнили в региональном УФССП, теперь этим людям нельзя въезжать в Россию в течение пяти лет.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Среди них 27 граждан Узбекистана, пять граждан Таджикистана, три гражданина Кыргызстана, по одному уроженцу Азербайджана,Туркменистана и Кубы. В отношении всех иностранцев есть вступившие в силу решения суда. Поводом для выдворения в основном стало нарушение сроков пребывания в РФ, либо нарушения правил трудовой деятельности.

Нижегородские приставы доставили мигрантов до пункта пропуска через госграницу, препроводив их до аэропорта Москвы.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», с начала года из Нижегородской области выдворили почти 1,9 тыс. иностранцев.

Галина Шамберина

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