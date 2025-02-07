ГИБДД Кубани предупредила водителей о рисках на дорогах из-за урагана

Госавтоинспекция Краснодарского края призвала водителей учитывать погодные условия и соблюдать повышенные меры безопасности. В регионе действует штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют порывы ветра до 27 м/с, что увеличивает риск ДТП. Предупреждение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Автомобилистам рекомендуют снижать скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Особое внимание советуют уделять управлению фургонами, грузовиками и микроавтобусами — сильный боковой ветер может привести к опрокидыванию больших транспортных средств.

Наибольшую опасность представляют мосты, эстакады и открытые участки трасс, где порывы ветра особенно сильны. Кроме того, водителей призвали не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами и слабо закрепленными конструкциями.

Вечером 6 февраля ураганный ветер перевернул фуру на трассе Новороссийск — Кабардинка. В связи с этим ГИБДД призывает граждан быть максимально осторожными и по возможности воздержаться от дальних поездок в период шторма.

Нурий Бзасежев