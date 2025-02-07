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На Кубани 7 февраля прогнозируют похолодание и штормовой ветер

На Кубани 7 февраля прогнозируют переменную облачность и похолодание с усиленным штормовым ветром. По данным Краснодарского ЦГМС, в восточной части и северных районах региона температура воздуха днем составит от -2 до +3 градусов.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На Черноморском побережье синоптики прогнозируют усиление северо-восточного ветра до 22-27 м/с. В Новороссийске порывы достигнут 35 м/с. Утром ветер ослабнет до 30-32 м/с при температуре -3...-5 градусов.

В горах температура воздуха днем составит от -2 до -7 градусов. Существенных осадков на территории края не ожидается.

Нурий Бзасежев

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