Туман в Екатеринбурге содержал повышенную концентрацию формальдегида

Лабораторные анализы проб воздуха, взятых 6 февраля в Екатеринбурге, показали временное увеличение концентрации формальдегида, передает Уральский гидрометцентр. Туман в городе имел метеорологическое происхождение и сочетался с низкой облачностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кроме того, пробы проводились в других промышленных городах Свердловской области: в Нижнем Тагиле был зафиксирован рост содержания оксидов азота и углерода. Однако предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в городах не были превышены.

Напомним, смог накроет Свердловскую область с 6 по 10 февраля: в эти дни ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами туман и изморозь. Накануне из-за ледяного тумана было задержано несколько рейсов «Уральских авиалиний», которые должны были прибыть в Екатеринбург.

Ирина Пичурина