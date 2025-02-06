На посадку в Екатеринбурге задерживается несколько самолетов из-за тумана

Аэропорт Кольцово продолжает работать при текущих погодных условиях, но из-за ледяного тумана были задержано несколько рейсов «Уральских авиалиний», которые должны были прибыть в Екатеринбург, сообщили в пресс-службе Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Женева Нефедова Фото: Женева Нефедова

Два самолета с Дальнего Востока — из Благовещенска и Владивостока, а также из Худжанда (Таджикистан) ушли на запасной аэродром. Согласно расписанию, рейс из Владивостока должен был прибыть в 9:45, из Благовещенска — в 10:00, прилет обоих перенесен на 12:10. Прибытие рейса из Худжанда сместилось с 8:30 на 11:20.

Как добавили в «Уральских авиалиниях», на запасные аэродромы в Пермь ушли дальневосточные рейсы, в Челябинск — из Таджикистана. Улучшение видимости прогнозируется с 12:00.

Напомним, утром в нескольких районах Екатеринбурга снизилась видимость из-за плотного смога, а на трассе Екатеринбург — Пермь наблюдался туман. Смог в регионе будет стоять с 6 по 10 февраля.

Ирина Пичурина