Пашинян встретился в Белом доме с вице-президентом США Вэнсом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США в ходе встречи в Белом доме обсудили двусторонние отношения стран, сообщила пресс-служба правительства Армении. Господин Пашинян с 3 по 7 февраля находится в Вашингтоне с рабочим визитом. Он принял участие в пятом международном саммите религиозной свободы и «Национальном молитвенном завтраке».

«Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретился в Белом доме в Вашингтоне с вице-президентом США Джеймсом Вэнсом. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также региональная повестка»,— сказано в сообщении, которое приводит пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян в Telegram.

6 февраля Никол Пашинян встретился с представителями американского фонда стратегических исследований Heritage. Как указывала его пресс-служба, в ходе встречи была подчеркнута важность развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики, энергетики, инвестиций, образования, здравоохранения и в других отраслях.

В середине января Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве. Ереван и Вашингтон также объявили о начале переговоров по соглашению о сотрудничестве в атомной сфере. Летом 2024 года прошло заседание армянско-американского диалога. По его итогам правительства двух стран выпустили совместное заявление о планах повысить двусторонний диалог до уровня стратегического партнерства.

Подробнее об отношениях Еревана и Вашингтона — в материале «Ъ» «Армения и Америка — сестры навек».