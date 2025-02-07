Внучка убитого экс-главы Самары имела задолженности по кредитам

Позреваемая в убийстве бывшего главы Самары Виктора Тархова его внучка находилась в базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В 2023 году общая сумма ее задолженности по кредитам составляла 167,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В 2024 году Екатерине Бельской (Тарховой) были выданы два исполнительных листа в связи с невозвратом кредитов на сумму 165,1 тыс. руб. и 10,4 тыс. руб. Приставы также отметили «иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц» на общую сумму 361,7 тыс. руб.

Расследование убийства Виктора Тархова и его жены Натальи взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. В преступлении подозревается внучка погибших Екатерина Тархова-Бельская. Ее задержали и арестовали. Подозреваемая жила в соседних домах с бабушкой и дедушкой на одной улице. У нее остался шестилетний сын, а мать находится в колонии за вымогательство 200 млн руб. у депутата губдумы Александра Милеева.

Андрей Сазонов